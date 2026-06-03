Tierischer Einsatz im Schwarzwald: Darum grasen jetzt Ponys im Nationalpark

Offenburg - Die Gräser stehen hoch auf den Heideflächen im Nationalpark Schwarzwald - doch nicht mehr lange. Seit wenigen Wochen weiden hier graue Ponys gemächlich die Vegetation ab. Die sogenannten Konikpferde sind wieder im Einsatz.

Pferde im Nationalpark Schwarzwald leisten einen wichtigen Beitrag. © Daniel Müller/Nationalpark Schwarzwald/dpa

Bis Ende November halten die Ponys die traditionellen Bergweiden frei – und leisten damit einen wertvollen Beitrag für die Artenvielfalt der charakteristischen Hochlandschaft, wie der Park mitteilte.

Bereits seit 2020 verbringen die Tiere die wärmeren Monate im Nationalpark – im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit dem Zoo Karlsruhe. Den Winter verbringen sie im Naturschutzgebiet Talebuckel bei Offenburg.

Konikpferde gelten dem Nationalpark zufolge als genügsam, sehr geländesicher und robust. Deshalb werden sie seit vielen Jahren in oft ganzjährig angelegten Beweidungsprojekten für die Naturschutzarbeit eingesetzt.

Die Bergweiden im Nationalpark wurden bereits im Mittelalter angelegt, seit Anfang des 20. Jahrhunderts aber nicht mehr landwirtschaftlich genutzt. Ohne die Koniks würden sie demnach zuwachsen.

Die Pferde fressen die Vegetation ab und schaffen so wertvolle Kleinstlebensräume für Vögel und Insekten, so der Nationalpark.