Tödliches Silvester: Drei Menschen sterben bei Bränden in Baden-Württemberg

Stuttgart - An Silvester sind in Baden-Württemberg bei mehreren Bränden drei Menschen ums Leben gekommen.

In der Silvesternacht gab es in Baden-Württemberg zahlreiche Rettungseinsätze. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Die Brände hätten sich im Schwarzwald in den Orten Bonndorf und Lenzkirch sowie in Giengen an der Brenz ereignet, wie das Innenministerium in Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bonndorf sei am Mittwochabend aus bislang unbekannter Ursache im Bereich eines Balkons ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Staatsanwaltschaft und Polizei hätten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, hieß es laut Mitteilung.