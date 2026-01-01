Tödliches Silvester: Drei Menschen sterben bei Bränden in Baden-Württemberg
Von Nico Pointner
Stuttgart - An Silvester sind in Baden-Württemberg bei mehreren Bränden drei Menschen ums Leben gekommen.
Die Brände hätten sich im Schwarzwald in den Orten Bonndorf und Lenzkirch sowie in Giengen an der Brenz ereignet, wie das Innenministerium in Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.
Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bonndorf sei am Mittwochabend aus bislang unbekannter Ursache im Bereich eines Balkons ausgebrochen, teilte die Polizei mit.
Staatsanwaltschaft und Polizei hätten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, hieß es laut Mitteilung.
Das Gebäude sei in Vollbrand geraten, mehrere Bewohner hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Der entstandene Sachschaden werde auf 800.000 Euro geschätzt.
Zu den beiden anderen Bränden liegen bislang keine näheren Informationen vor.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa