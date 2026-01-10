Trotz Sturmtief "Elli": Nur wenige Unfälle im Südwesten

Stuttgart - Trotz Unwetterwarnungen vor Schnee und Glätte ist es in der Nacht auf Samstag in Baden-Württemberg zu vergleichsweise wenigen Unfällen gekommen.

Auf der B462 bei Forbach ist ein Schneepflug einen Abhang hinuntergerutscht. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Durch das Wochenende seien in der Früh grundsätzlich weniger Autofahrer auf den Straßen unterwegs, wie Sprecher von mehreren Polizeipräsidien sagten. Man hoffe, dass es auch im Laufe des Tages bei so wenigen Unfällen bleibt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet noch den ganzen Tag mit weiterem Schneefall in Teilen des Landes.

Im Schwarzwald ist es in der Nacht zu mehreren Unfällen gekommen. Auf der schneebedeckten Fahrbahn der Bundesstraße 462 bei Forbach (Kreis Rastatt) geriet ein Schneepflug am Morgen ins Rutschen und stürzte einen Abhang hinunter.

Das Fahrzeug habe sich überschlagen und sei schließlich an einer Hauswand liegen geblieben, wie eine Sprecherin sagte. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt, der Fahrer leicht. Sanitäter brachten die beiden in eine Klinik.

Wegen des schlechten Wetters konnte der Schneepflug bislang nicht geborgen werden. Aus dem Fahrzeug laufen keine Betriebsstoffe aus, wie die Sprecherin weiter ausführte. Man wolle im Laufe des Tages entscheiden, wann und wie eine Bergung möglich sei.