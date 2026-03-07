Das muss man sich leisten können! So viel kostet eine Kugel Eis in BaWü

Stuttgart - Frühlingswetter, erste Sonnenstrahlen und dazu ein Eis – oder reicht das Kleingeld dafür nicht? Auch dieses Jahr ist das Eis in den Eisdielen in Baden-Württemberg teilweise wieder teurer geworden.

Drei Kugeln Eis können mancherorts 7,50 Euro kosten. Eine teure Erfrischung! (Symbolfoto) © 123RF/alpaksoy

Nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in verschiedenen Städten und Eisdielen kostet eine Kugel Eis in Baden-Württemberg zwischen 1,80 Euro in Mannheim und 2,50 Euro in Stuttgart und Tübingen.

Bei einem Drittel der angefragten Eisdielen hätten die Preise erhöht werden müssen. Simon Schmidt, Geschäftsführer der Primafila Eismanufaktur in Heilbronn, erklärt: "Die letzten drei Jahre haben wir den Kugelpreis nicht erhöht, obwohl die Rohstoffpreise, Energiepreise und die Löhne ständig gestiegen sind." Seit diesem Jahr koste das Eis bei Primafila deshalb 2,20 Euro, statt wie zuvor 2,00 Euro.

Auch andere Eisdielenbetreiber haben sich aufgrund des gestiegenen Mindestlohns, hoher Energiekosten oder gestiegener Rohstoffpreise für eine Erhöhung ihrer Preise um 10 bis 20 Cent pro Kugel entschieden.

Simon Spillmann von der Eismanufaktur in Freiburg gibt außerdem zu bedenken, dass die Eisdielen nicht unbedingt von der Mehrwertsteuersenkung profitieren, die seit 2026 gilt. Eis, das zum Mitnehmen bestellt wird, wurde schon zuvor mit lediglich sieben Prozent besteuert.