Verkehr, Geldbeutel und Klima schonen: Südwesten startet "Mitfahren-BW"

Stuttgart - Ab heute gibt es in Baden-Württemberg eine neue zentrale Anlaufstelle für alle, die sich die Spritkosten teilen oder das Klima schonen wollen. Das Landesverkehrsministerium hat die Plattform "Mitfahren-BW" an den Start gebracht.

Das neue Portal soll unter anderem den Pendelverkehr beruhigen. © Daniel Vogl/dpa

Das Portal fungiert als anbieterneutrale Meta-Suche und führt die Inserate von sieben verschiedenen Mitfahrportalen zusammen. Für die Nutzer bedeutet das einen schnellen, kostenlosen Überblick über verfügbare Fahrten, ohne sich durch zahlreiche einzelne Apps klicken zu müssen.

Das Angebot richtet sich laut des Verkehrsministeriums an tägliche Pendler über Studierende bis hin zu Gelegenheitsfahrern im ländlichen Raum. Die Plattform ist dabei aber nicht auf das Landesgebiet beschränkt. Die Routensuche ermöglicht auch Fahrten in Nachbarländer und das weitere Ausland.

Da das Portal staatlich betrieben wird, erfolgt die Vermittlung ohne kommerzielle Gebühren und unter strikter Einhaltung des Datenschutzes. Verkehrsminister Winfried Hermann sieht in der Vernetzung von Fahrgemeinschaften einen entscheidenden Hebel für den Klimaschutz.

"Mitfahren ist eine einfache und wirkungsvolle Möglichkeit, Ressourcen zu schonen und gleichzeitig mobil zu bleiben", betont Hermann. Durch mehr Fahrgemeinschaften ließe sich der Pendelverkehr spürbar reduzieren und die Straßen im Land entlasten.