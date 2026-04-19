Vorhang auf gegen Abzocke: Wie ein Theaterstück Senioren vor Betrug schützt

Ravensburg - Ein Telefonanruf, eine vertraute Stimme - mehr brauchen Betrüger oft nicht, um ältere Menschen unter Druck zu setzen. Mit Aufklärungskampagnen wird dagegen gekämpft. Viele Infozettel und Filme sind nur bedingt erfolgreich. Kann ein Theaterstück helfen?

Trickbetrug am Telefon gehört seit Jahren zu den häufigsten Betrugsformen. Ein Theaterstück soll darauf aufmerksam machen. © Felix Kästle/dpa

Mit der interaktiven Aufführung "Tatort Telefon" gehen Polizei und Stadtseniorenrat in Ravensburg einen neuen Weg. Auf der Bühne werden typische Maschen wie der Enkeltrick, falsche Polizisten oder angebliche Ärzte nachgestellt.

Dabei wird deutlich, wie gezielt Täter Emotionen ausnutzen, Druck aufbauen und ihre Opfer zu schnellen Entscheidungen drängen. Die erste Aufführung war schon, viele weitere sind noch geplant, so die Polizei - auch in weiteren Landkreisen.

"Wir hoffen, durch das interaktive Theater ältere Menschen besser über diese Betrugsmaschen zu informieren", sagte Florian Suckel, Referent für Kriminalprävention in Ravensburg. "Nur wer informiert ist, kann sich schützen."

Nach Angaben von Polizei und Verbraucherschützern zählen solche Anrufe seit Jahren zu den häufigsten Betrugsformen. Immer wieder verlieren Betroffene hohe Geldsummen oder geben Wertgegenstände heraus – oft, weil sie den Anrufern vertrauen oder sich in einer Stresssituation überrumpeln lassen.