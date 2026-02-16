Wild, bunt und unerschütterlich: Narren stürmen Rottweil - trotz frostigem Wetter

Rottweil - Tausende Narren haben bei teilweise bewölktem Himmel und Temperaturen nahe null Grad den Fastnachtsmontag mit bunten Umzügen und Partys gefeiert.

Zuschauer konnten sich am Montag auch über den traditionellen Narrensprung freuen. © Silas Stein/dpa

Ein Höhepunkt der schwäbisch-alemannischen Fastnacht war etwa der Narrensprung in Rottweil. Reiter und Musikkapellen strömten am frühen Morgen durch das Schwarze Tor der Stadt.

Tausende Zuschauer freuten sich am Rand. Bekannt sind die Narren in Rottweil für die wilden Sprünge, die sie mit ihren Stangen vollführen.

Die Fastnacht im Südwesten ist vorwiegend traditionell geprägt. Die Narren verkörpern meist Figuren aus der Dorf- und Stadtgeschichte sowie Fabelwesen und Tiere.

Zum Häs - wie das Narrenkostüm auch genannt wird - tragen sie oft kunstvoll geschnitzte Masken. An einigen Orten sind aber auch Einflüsse des rheinischen Karnevals spürbar - mit Figuren wie Prinz und Prinzessin oder Tanzgarden.