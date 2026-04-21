Wirtschaft im Südwesten: So trifft der Iran-Krieg die Unternehmen im Land

Stuttgart - Die Folgen des Iran -Kriegs sind für die Unternehmen in Baden-Württemberg zunehmend spürbar.

Die Auswirkungen zeigen sich für Verbraucher unter anderem in den massiv gestiegenen Preisen an den Tankstellen. © Bernd Weißbrod/dpa

In einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) gaben 85 Prozent der befragten Betriebe im Land an, branchenübergreifend durch den Konflikt beeinträchtigt zu sein. Zwischen dem 13. und 15. April 2026 beteiligten sich 372 Südwest-Firmen an der Erhebung.

Am deutlichsten schlagen demnach steigende Fracht- und Transportkosten zu Buche. Mehr als 60 Prozent der Unternehmen berichteten von Belastungen - vor allem in der Industrie (75 Prozent) und im Handel (78 Prozent).

Als Beispiel nennt die IHK Region Stuttgart, die im Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) für die Volkswirtschaft zuständig ist, die Kosten für einen 20-Fuß-Container von China nach Deutschland: Der koste aktuell 2100 Euro, vor dem Konflikt seien es 1800 Euro gewesen.

Zwar verlaufe die zentrale Handelsroute zwischen China und Europa nicht durch die Straße von Hormus – die Spannungen in der Region erhöhten aber die Kosten für Energie, verknappten Kapazitäten und trieben damit die Transportpreise.