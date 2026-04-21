Wirtschaft im Südwesten: So trifft der Iran-Krieg die Unternehmen im Land

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Der Iran-Krieg dauert bereits mehr als sieben Wochen. Verbraucher bekommen die Folgen zu spüren. Doch auch vielen Unternehmen macht der Konflikt zu schaffen.

Von Julian Weber

Stuttgart - Die Folgen des Iran-Kriegs sind für die Unternehmen in Baden-Württemberg zunehmend spürbar.

Die Auswirkungen zeigen sich für Verbraucher unter anderem in den massiv gestiegenen Preisen an den Tankstellen.
Die Auswirkungen zeigen sich für Verbraucher unter anderem in den massiv gestiegenen Preisen an den Tankstellen.  © Bernd Weißbrod/dpa

In einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) gaben 85 Prozent der befragten Betriebe im Land an, branchenübergreifend durch den Konflikt beeinträchtigt zu sein. Zwischen dem 13. und 15. April 2026 beteiligten sich 372 Südwest-Firmen an der Erhebung.

Am deutlichsten schlagen demnach steigende Fracht- und Transportkosten zu Buche. Mehr als 60 Prozent der Unternehmen berichteten von Belastungen - vor allem in der Industrie (75 Prozent) und im Handel (78 Prozent).

Als Beispiel nennt die IHK Region Stuttgart, die im Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) für die Volkswirtschaft zuständig ist, die Kosten für einen 20-Fuß-Container von China nach Deutschland: Der koste aktuell 2100 Euro, vor dem Konflikt seien es 1800 Euro gewesen.

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Zwar verlaufe die zentrale Handelsroute zwischen China und Europa nicht durch die Straße von Hormus – die Spannungen in der Region erhöhten aber die Kosten für Energie, verknappten Kapazitäten und trieben damit die Transportpreise.

Unternehmen reagieren auf Iran-Krieg

Claus Paal, Chef der IHK Region Stuttgart, sieht die aktuelle wirtschaftliche Lage kritisch.
Claus Paal, Chef der IHK Region Stuttgart, sieht die aktuelle wirtschaftliche Lage kritisch.  © Bernd Weißbrod/dpa

Geopolitische Krisen wirken nach Angaben von BWIHK-Vizepräsident Claus Paal direkt und indirekt in die Lieferketten und Kostenstrukturen der Unternehmen hinein. "Gerade für eine exportorientierte Wirtschaft wie Baden-Württemberg sind stabile Handelswege essenziell."

Lieferengpässe sind der Erhebung zufolge derzeit zwar noch weniger stark ausgeprägt. Die Risiken blieben aber hoch. In der Industrie berichteten den Angaben nach 43 Prozent der befragten Unternehmen von Einschränkungen.

Ähnlich viele Unternehmen (46 Prozent) registrierten auch Preiserhöhungen. Viele Betriebe könnten diese Kosten nicht ohne Weiteres weitergeben.

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Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Nahen Osten prägt aktuell das wirtschaftliche Handeln. 34 Prozent der befragten Industrieunternehmen bauen demzufolge vorsorglich ihre Lagerbestände aus, 63 Prozent intensivieren ihr Risikomanagement. Zugleich stellten 35 Prozent Projekte oder Investitionen vorerst zurück.

"Die Unternehmen fahren auf Sicht", teilte Paal mit. "Wenn sich die Lage weiter zuspitzt, drohen weitere Belastungen für Produktion, Preise und Beschäftigung – das können wir uns wirtschaftlich derzeit nicht leisten."

Titelfoto: Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa

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