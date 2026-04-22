Wo die hohen Spritpreise im Südwesten besonders wehtun

Flensburg - Wer tanken muss, leidet unter den hohen Spritpreisen. Doch wie viele Autos mit Verbrennungsmotor es gibt, unterscheidet sich je nach Region im Südwesten erheblich.

In manchen Landkreisen gibt es pro Einwohner mehr als doppelt so viele Autos mit Verbrennungsmotor wie in anderen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Blick in die gerade veröffentlichte Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes zum Fahrzeugbestand zu Jahresbeginn verrät, wo die Spritpreise in Baden-Württemberg besonders wehtun.

Dass vor allem der Dieselpreis gestiegen ist, trifft im Zulassungsbezirk Hohenlohekreis besonders viele Menschen. Denn dort gibt es mit 269 Fahrzeugen pro 1000 Einwohnern die höchste Dieselautodichte in Baden-Württemberg.

Dahinter folgen die Zulassungsbezirke Schwäbisch Hall und Main-Tauber-Kreis mit 232 und 231 Dieselfahrzeugen pro 1000 Einwohnern. Hybride mit Dieselmotor wurden dabei nicht mitgerechnet.

Die wenigsten Diesel gibt es dagegen in den Städten Stuttgart mit 95 pro 1000 Einwohnern, gefolgt von Heidelberg (102) und Karlsruhe (118).