Trend zum Kurztrip: Baden-Württemberg knackt Gäste-Rekord

Fellbach - Baden-Württemberg ist als Reiseziel so beliebt wie nie zuvor. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, verzeichnete der Tourismus im Jahr 2025 ein neues Rekordniveau bei den Gästeankünften.

Die Stadt Heidelberg zieht über das gesamte Jahr Besucher an. © Uwe Anspach/dpa

Insgesamt 24,1 Millionen Urteils- und Geschäftsreisende besuchten das Ländle. Das ist ein sattes Plus von 1,5 Prozent (rund 400.000 Gäste) gegenüber dem bisherigen Höchstwert aus dem Vorjahr.

Trotz des Besucheransturms gibt es eine kleine Kuriosität in der Statistik: Während mehr Menschen kamen, blieben sie im Schnitt etwas kürzer.

Die Zahl der Übernachtungen sank minimal um 0,3 Prozent auf 58,7 Millionen. Dennoch bleibt das Niveau historisch hoch und bestätigt den Südwesten als eine der Top-Urlaubsregionen in Deutschland.