Trend zum Kurztrip: Baden-Württemberg knackt Gäste-Rekord
Fellbach - Baden-Württemberg ist als Reiseziel so beliebt wie nie zuvor. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, verzeichnete der Tourismus im Jahr 2025 ein neues Rekordniveau bei den Gästeankünften.
Insgesamt 24,1 Millionen Urteils- und Geschäftsreisende besuchten das Ländle. Das ist ein sattes Plus von 1,5 Prozent (rund 400.000 Gäste) gegenüber dem bisherigen Höchstwert aus dem Vorjahr.
Trotz des Besucheransturms gibt es eine kleine Kuriosität in der Statistik: Während mehr Menschen kamen, blieben sie im Schnitt etwas kürzer.
Die Zahl der Übernachtungen sank minimal um 0,3 Prozent auf 58,7 Millionen. Dennoch bleibt das Niveau historisch hoch und bestätigt den Südwesten als eine der Top-Urlaubsregionen in Deutschland.
"Die Zahlen beziehen sich auf geöffnete Beherbergungsbetriebe mit 10 und mehr Schlafgelegenheiten oder Stellplätzen", so das Statistische Landesamt. Detaillierte Zahlen zu einzelnen Gemeinden werden für März erwartet.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa