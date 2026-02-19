Karriere-Start in der Matschhose: Micha (7) bewirbt sich als Spielplatzprüfer

Sinsheim - Auf die freie Stelle eines Spielplatzprüfers in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat sich auch ein Siebenjähriger beworben. Spielplätze müssten aus seiner Sicht nicht nur sicher, sondern auch "richtig gut getestet" sein, schrieb Micha nach Angaben der Stadtverwaltung in seiner Bewerbung.

Micha (7) durfte zusammen mit den Profi-Prüfern einen Spielplatz unter die Lupe nehmen. © -/Stadt Sinsheim/dpa

Der Zweitklässler hat eine klare Vorstellung davon, was ein Spielplatzprüfer tut: "Ich kriege gesagt, welchen Spielplatz ich prüfen muss", sagte Micha nach Angaben von Stadtsprecherin Melanie Wricke. "Und dann gehe ich hin, teste alles, fotografiere davor und danach und schreibe alles auf."

Micha nennt sogar Gehaltsvorstellungen. Er hatte die Stellenausschreibung im Stadtanzeiger entdeckt und sich von seinem Vater bei der Bewerbung helfen lassen, wie Wricke erzählt. Formvollendet mit Anschreiben und Lebenslauf nannte der Junge einen Stundenlohn von 17 oder 18 Euro – für Tests an Rutschen, Schaukeln und Klettergeräten.

Prompt lud die Stadt ihn zum Vorstellungsgespräch ins Rathaus ein. Danach fuhr er mit Sitzerhöhung im städtischen Auto zur "alla hopp!"-Anlage, wo Micha in leuchtgelber Matschhose, Gummistiefeln und Warnweste seine Expertise zeigte.