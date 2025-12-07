Zwei Menschen sterben bei Brand in Einfamilienhaus

Sankt Leon-Rot - Bei einem Brand sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Sichtschutzwände vor Ort: Zwei Menschen sind bei einem Brand in St. Leon-Rot ums Leben gekommen. (Symbolfoto) © Rene Priebe/dpa

Die Feuerwehr sei am frühen Morgen über einen Brand in einem Einfamilienhaus in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) informiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Flammen seien gegen 3 Uhr in einem Haus in der südlich von Heidelberg gelegenen Gemeinde ausgebrochen. Warum es brannte, war zunächst unklar.

Zu der Identität der Toten machte die Polizei vorerst keine Angaben. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst errichteten auf der Straße unter anderem Sichtschutzwände.

Am Sonntagvormittag meldete die Polizei, dass sich vier Personen aus einer anderen Wohnung des 3-stöckigen Mehrparteienhauses in Sicherheit bringen konnten.