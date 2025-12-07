Zwei Menschen sterben bei Brand in Einfamilienhaus
Von Björn Kirsch, Marcel Gnauck, Chris Pechmann
Sankt Leon-Rot - Bei einem Brand sind zwei Menschen ums Leben gekommen.
Die Feuerwehr sei am frühen Morgen über einen Brand in einem Einfamilienhaus in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) informiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Flammen seien gegen 3 Uhr in einem Haus in der südlich von Heidelberg gelegenen Gemeinde ausgebrochen. Warum es brannte, war zunächst unklar.
Zu der Identität der Toten machte die Polizei vorerst keine Angaben. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst errichteten auf der Straße unter anderem Sichtschutzwände.
Am Sonntagvormittag meldete die Polizei, dass sich vier Personen aus einer anderen Wohnung des 3-stöckigen Mehrparteienhauses in Sicherheit bringen konnten.
Behörden schätzen den entstandenen Sachschaden auf knapp 50.000 Euro. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Erstmeldung vom 7. Dezember 2025, 7.40 Uhr; letzte Aktualisierung 11.56 Uhr.
