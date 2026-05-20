Anrufer kündigt Gewalttat an: Großeinsatz an Schule in Dachau

Dachau - Ein anonymer Drohanruf hat an der Mittelschule Dachau-Süd in der Eduard-Ziegler-Straße einen massiven Polizeieinsatz ausgelöst. Während Einsatzkräfte das Gelände durchkämmen, verharren die Schüler in ihren Klassenzimmern.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde in dem Telefonat in den Mittagsstunden des Mittwochs eine Gewalttat angekündigt.

Die Behörden reagierten sofort: In Absprache mit der Schulleitung verblieben die Schüler zu ihrem Schutz zunächst geordnet in ihren Klassenzimmern.

Die Einsatzkräfte sperrten das Umfeld der Schule weiträumig ab. Auch Spezialkräfte der Polizei waren im Einsatz.

Für besorgte Eltern richteten die Helfer eine spezielle Sammelstelle ein, an der sie betreut wurden. Gleichzeitig durchsuchten Beamte das gesamte Schulgelände.