Schluss mit Schlangen vorm Damenklo! Bayern plant Toiletten-Revolution

München - Lange Schlangen vor Damentoiletten sollen in Bayern irgendwann der Vergangenheit angehören, egal ob bei Konzerten oder in Theatern. Denn: In Zukunft sollen - anders als heute - ausreichend oder gleich viele Toiletten für Frauen und Männer vorgeschrieben werden.

Vor dem Damenklo gibt es in Konzertpausen immer lange Schlangen - während Männer einfach durchgehen. Das liegt auch an den geltenden Toiletten-Vorschriften. Nun winkt Abhilfe. © wisawa222/123RF

Der Bauausschuss des Bayerischen Landtags votierte einstimmig dafür, die entsprechende Verordnung zu ändern. Bis es so weit ist, wird es aber noch dauern: Ziel ist eine bundesweit einheitliche Regelung. Notfalls will Bayern aber auch im Alleingang handeln.

Allerdings: Bestehende Hallen und Spielstätten müssen nicht zwingend umbauen - dort könnte das Problem also bestehen bleiben.

Die Verordnung sieht derzeit vor, dass zum Beispiel für Veranstaltungen mit 1000 Besuchern bei den Frauen zwölf Toiletten vorgehalten werden müssen. Bei den Männern sind es acht Toiletten und dazu zwölf Pissoirs. Somit können Männer letztlich insgesamt bis zu 20 Toiletten nutzen, Frauen aber nur zwölf.

Dieses Ungleichgewicht wollten die Landtags-Grünen ändern - sie brachten unter der Überschrift "Frauen müssen übrigens auch mal" einen Antrag in den Landtag ein, die sogenannte Versammlungsstättenverordnung zu ändern.

Es müsse "eine gleiche Anzahl an Toilettenanlagen für Damen und Herren" geben.