Bayern stampft Seepferdchen-Förderprogramm wieder ein

München - Nach nur fünf Jahren stampft die bayerische Staatsregierung ihr mäßig erfolgreiches Schwimmförderprogramm zum Ende des laufenden Kindergartenjahres wieder ein.

Gerade einmal fünf Jahre gab es das Schwimmförderprogramm für das sogenannte Seepferdchen-Abzeichen in Bayern. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

"Die Gutscheine des laufenden Aktionsjahres 2025/2026 bleiben unverändert gültig und können für alle Kurse angenommen werden, bei denen mindestens eine Unterrichtseinheit im Zeitraum zwischen dem 1. August 2025 und dem 31. August 2026 stattfindet", teilte eine Sprecherin des Innenministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Das Förderprogramm "Mach mit - Tauch auf!" gibt es seit dem Kindergartenjahr 2021/2022 und hat zum Ziel, Kinder und Familien mit 50-Euro-Gutscheinen für den Erwerb des Seepferdchens zu motivieren.

Es wurde damals auch als Folge der Corona-Pandemie ins Leben gerufen.

Die zunächst befristete Aktion wurde später verstetigt.

Alle Vorschulkinder und Erstklässler erhielten seither einen Gutschein für einen Schwimmkurs, der zum Erwerb des "Seepferdchens" führt.