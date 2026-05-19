Heldentat in Bayern! Handwerker verhindern Brand und retten hilflosen Mann

Mindelheim - Geistesgegenwart und schnelles Handeln: Zwei Handwerker haben einen möglichen Wohnungsbrand durch stehengelassenes Essen auf dem Herd verhindert und einem hilflosen Mann so wohl das Leben gerettet.

Zwei Handwerker retten einen Mann vor Rauch und verhindern Schlimmeres in einer Wohnung in Mindelheim. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Die Bewohnerin verließ am Montagnachmittag kurzzeitig ihre Wohnung in der Bürgermeister-Krach-Straße in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) und sperrte sich versehentlich aus, wie die Polizei mitteilte.

In der Wohnung befand sich noch ihr körperlich beeinträchtigter Ehemann, der weder die Tür öffnen noch das Essen vom Herd nehmen konnte. Dadurch entwickelte sich Rauch.

Die Handwerker bemerkten die Situation noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr und brachen die Wohnungstür mit einem Hebelwerkzeug auf. Sie nahmen das Essen vom Herd und brachten den Mann nach draußen.

Der Rettungsdienst untersuchte ihn vorsorglich, er blieb aber unverletzt. Zu einem Brand der Wohnung kam es nicht.