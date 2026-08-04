Bayern trocknet weiter aus: Grundwasserpegel so niedrig wie lange nicht

München/Augsburg - Die Trockenheit in Bayerns Böden nimmt wegen der anhaltenden Hitze und den zu geringen Niederschlägen immer weiter zu.

Die Lage an Bayerns Gewässern ist ernst: Durch anhaltende Trockenheit gehen überall die Pegelstände zurück. © Armin Weigel/dpa

84 Prozent der oberflächennahen Grundwassermessstellen sowie Quellen im Freistaat und 76 Prozent der Messstellen der tieferen Grundwasserstockwerke zeigen derzeit (Stichtag 3. August) niedrige Verhältnisse an.

Dies entspricht dem mit Abstand niedrigsten Wert der vergangenen fünf Jahre, wie das Landesamt für Umwelt (LfU) in Augsburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr zeigten nach Angaben eines Sprechers zum Stichtag nur 34 Prozent der Messstellen derart niedrige Grundwasserwerte an. "Die aktuelle Situation ist deutlich angespannt", heißt es zur Lage im Niedrigwasserbericht vom 31. Juli.

Inwiefern die derzeit viel zu geringen Niederschläge, Hitze und Trockenheit auch negative Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung haben, bleibt abzuwarten. Im Jahr 2025 fielen in Summe bayernweit etwa 716 Liter pro Quadratmeter Niederschlag, fast ein Viertel weniger als im Referenzzeitraum.