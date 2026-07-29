"Einfach idiotisch": Keller von Landratsamt mutwillig unter Wasser gesetzt

Deggendorf - Unbekannte haben den Keller des Deggendorfer Landratsamtes unter Wasser gesetzt.

Der Wasserschaden im Landratsamt wurde bewusst herbeigeführt. © Landratsamt Deggendorf/dpa

"Man fällt ja vom Glauben ab, was da so alles passiert", sagte Landrat Bernd Sibler (55, CSU) zu dem Vorfall in einer Video-Botschaft am Dienstag.

Aus dem das Amtsgebäude auf drei Seiten umgebenden Teich seien in der Nacht zu Dienstag rund 60.000 Liter Wasser über eine Pumpe in einen Kellerschacht geleitet worden, teilte die Behörde mit.

"Das sind Menschen, die ich nicht mehr verstehe." So etwas sorge für Ärger und Unruhe, viele Menschen seien damit beschäftigt gewesen, den Dreck wegzuräumen.

"Man wundert sich nur noch, es wird immer schwieriger und unverständlicher. Einfach idiotisch, was da passiert", sagte der Landrat.