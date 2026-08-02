Schüsse auf Auto in Ingolstadt: 18 Streifenwagen, zwei Festnahmen, mehrere Waffen

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ingolstadt: Auf ein Auto an einer roten Ampel an der der Kreuzung Goethestraße/Nürnberger Straße wird geschossen. Zwei 23-Jährige sitzen in Untersuchungshaft.

Von Benedikt Zinsmeister

Ingolstadt - Im Nordosten von Ingolstadt ist auf ein Auto mit einem Fahrer darin geschossen worden.

Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen. (Symbolbild)
Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen. (Symbolbild)  © Soeren Stache/dpa

Der Autofahrer wartete laut Polizeiangaben am Freitagabend an der Kreuzung Goethestraße/Nürnberger Straße an einer roten Ampel, als die Schüsse auf sein Fahrzeug fielen.

Der Fahrer blieb dabei unverletzt und alarmierte die Polizei, die mit 18 Streifen zum Tatort eilte.

Dort stellten die Beamten "zwei kleine Einschusslöcher an der hinteren linken Scheibe seines Fahrzeugs fest", wie die Ermittlungsbehörde mitteilte.

Islamische Gemeinde in Bayern bedroht: Hinweisschild zu Freitagsgebet beschmiert
Bayern Islamische Gemeinde in Bayern bedroht: Hinweisschild zu Freitagsgebet beschmiert

Bei einer groß angelegten Sofortfahndung wurden zwei dringe tatverdächtige 23 Jahre alte Deutsche festgenommen. Danach stellten die Ermittler bei einer Wohnungsdurchsuchung mehrere Waffen sicher.

Die festgenommenen Männer wurden wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen die beiden 23-Jährigen an.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

Mehr zum Thema Bayern: