Schüsse auf Auto in Ingolstadt: 18 Streifenwagen, zwei Festnahmen, mehrere Waffen

Ingolstadt - Im Nordosten von Ingolstadt ist auf ein Auto mit einem Fahrer darin geschossen worden.

Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Der Autofahrer wartete laut Polizeiangaben am Freitagabend an der Kreuzung Goethestraße/Nürnberger Straße an einer roten Ampel, als die Schüsse auf sein Fahrzeug fielen.

Der Fahrer blieb dabei unverletzt und alarmierte die Polizei, die mit 18 Streifen zum Tatort eilte.

Dort stellten die Beamten "zwei kleine Einschusslöcher an der hinteren linken Scheibe seines Fahrzeugs fest", wie die Ermittlungsbehörde mitteilte.

Bei einer groß angelegten Sofortfahndung wurden zwei dringe tatverdächtige 23 Jahre alte Deutsche festgenommen. Danach stellten die Ermittler bei einer Wohnungsdurchsuchung mehrere Waffen sicher.