Bayerns bürokratischer Bremsblock: Teilhabe-Hilfen erreichen Kinder besonders selten

München - Bedürftige Kinder in Bayern nehmen seltener als im bundesweiten Schnitt die staatlichen Teilhabe-Gelder für Aktivitäten wie Vereinssport, Musikunterricht oder Ferienfreizeiten in Anspruch.

Staatliche Teilhabe-Gelder für Aktivitäten werden in Bayern seltener abgerufen, als möglich wäre. © Sven Hoppe/dpa

Die 15 Euro pro Monat erreichen laut einer Schätzung der Bertelsmann Stiftung bundesweit 18,3 Prozent der berechtigten Kinder im Alter von 6 bis einschließlich 14 Jahren. In Bayern profitieren den Angaben nach nur 16,4 Prozent davon.

Bei Jugendlichen zwischen 15 und einschließlich 17 Jahren ist der Anteil noch geringer: In dieser Altersgruppe erhalten im Bundesdurchschnitt nur 12,1 Prozent der Berechtigten den Zuschlag, in Bayern sind es 10,2 Prozent.

Die damalige Bundesregierung von CDU/CSU und FDP hatte 2011 das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt, um Kinder und Jugendliche bei der Teilnahme an Ausflügen in der Schule und in Kitas zu unterstützen.

Aber auch für Schülerbeförderung, gemeinsames Mittagessen, Lernförderung, Vereinssport, Musikunterricht oder Ferienfreizeiten kann das Geld gezahlt werden.

Berechtigt sind laut Familienministerium Kinder, deren Familien Sozialleistungen wie Kinderzuschlag, Bürgergeld oder Asylbewerber-Leistungen beziehen.