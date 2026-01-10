Belästigung in Bayern-Disco: Urlauber lecken 17-Jährige ab und schlagen Securitymann

Geiersthal - In der Nacht auf Samstag gegen 0.20 Uhr soll eine oberbayerische Urlaubergruppe in einer Diskothek in Niederbayern eine Jugendliche belästigt haben. Als ein Sicherheitsmitarbeiter einschritt, verlor er dabei einen Zahn.

Die Polizei konnte die Urlauber in ihrem Hotel ausfindig machen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Einige Mitglieder der etwa zehnköpfigen Gruppe sollen Polizeiangaben zufolge in der Nacht zum Samstag zunächst einer 17-Jährigen mit der Zunge über die Kleidung geleckt haben.

Als der Sicherheitsdienst die Männer deswegen aus dem Club in Geiersthal (Landkreis Regen) werfen wollten, habe sich eine Schlägerei entwickelt, bei der einem Mitarbeiter ein Zahn ausgeschlagen und ein anderer leicht am Kopf verletzt worden sei.

Mit zwei Taxis fuhren die Urlauber zu ihrem Hotel im rund elf Kilometer entfernten Bodenmais, wo die Polizei sie schließlich ausfindig machen konnte.