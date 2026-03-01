Hausgäste von Feuer aus dem Schlaf gerissen: Gaststätte in Unterfranken brennt lichterloh
Landkreis Miltenberg - Nächtlicher Schock für die Übernachtungsgäste einer Gaststätte in Unterfranken: Am frühen Sonntag ist in dem Gebäude in Eschau im Landkreis Miltenberg ein Feuer ausgebrochen.
Glücklicherweise hatten sich alle Gäste des Gasthofs rechtzeitig in Sicherheit bringen können.
Der 73 Jahre alte Eigentümer erlitt leicht Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.
Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte, war der Brand in der Dorfstraße gegen 4.15 Uhr gemeldet worden.
Die daraufhin alarmierten Feuerwehren der umliegenden Ortschaften hätten demnach das Feuer schnell unter Kontrolle und schließlich löschen können.
Das Feuer sei im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen. Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind noch unklar, sagte der Sprecher.
Die Kripo in Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Ralf Hettler