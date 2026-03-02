Gefangen auf Tropen-Insel: Paar aus Nürnberg sitzt wegen Nahost-Konflikt auf Malediven fest

Nürnberg/Malé - Eigentlich klingt es wie ein Traum: wegen höherer Gewalt auf den Malediven festzusitzen. Genau das ist einer Studentin aus Nürnberg und ihrem Freund passiert – und es ist alles andere als ein Spaß.

Kommen vom Malediven-Urlaub nicht nach Hause: Noëlle (23, l.) und ihr Freund sind in den Tropen gefangen. © vifogra / Ralph Goppelt

Noëlle Janin (23) und ihr Freund können die Tropenwelt der Koralleninseln nicht mehr verlassen, nachdem der Konflikt im Nahen Osten eskaliert ist. Auf dem Weg zum Flughafen sah alles noch danach aus, als könnten die beiden Glück haben. Eine Stunde später, gegen 16 Uhr, dann die Ernüchterung.

Das berichtet die junge Frau im Gespräch mit dem Pressedienst "Vifogra". Die Luftraumsperrungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten machten demnach die Abreise aus der Hauptstadt Malé unmöglich. Während offenbar andere Fluggesellschaften sich bemühen, ihren Kunden so gut es geht zu helfen, fühlt sich Janin völlig alleingelassen.

"Unsere Airline persönlich konnte man am Malé Flughafen nicht antreffen. Ich bin mehrmals hingegangen zu dem Flughafenpersonal und habe gesagt, ich möchte jetzt jemanden sprechen. Aber da war niemand mehr da", berichtet die 23-Jährige.

Irgendwann lagen überall die Nerven blank: "Dann gab es auch schon wirklich Personen, die uns aggressiv angegangen sind, uns angeschrien haben, sogar handgreiflich geworden sind."