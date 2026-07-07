Oida Vota! Lebenserwartung ist in Bayern so hoch wie nie

Fürth - Die Lebenserwartung in Bayern ist so hoch wie nie zuvor. Frauen werden im Schnitt 84 Jahre alt, wie das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mitteilte.

Nicht nur für Neugeborene sind es gute Nachrichten, auch für ältere Menschen ist die Lebenserwartung in Bayern gestiegen. (Symbolbild) © 123RF/peopleimages12

Bei Männern sind es 79,7 Jahre. Das ist den Angaben zufolge die höchste Lebenserwartung seit Beginn der Berechnungen.

Die Lebenserwartung bezieht sich dabei auf Babys, die in den entsprechenden Jahren geboren wurden.

Im deutschlandweiten Vergleich haben die bayerischen Männer demnach nach Baden-Württemberg die höchste Lebenserwartung.

Sie werden den Angaben des Landesamtes zufolge ein Jahr älter als der Bundesdurchschnitt.

Die bayerischen Frauen liegen auf Platz drei nach Baden-Württemberg und Sachsen.

Auch für ältere Menschen ist die Lebenserwartung laut vom Amt veröffentlichter Sterbetafel 2023/2025 gestiegen.