Oida Vota! Lebenserwartung ist in Bayern so hoch wie nie
Britta Schultejans
Fürth - Die Lebenserwartung in Bayern ist so hoch wie nie zuvor. Frauen werden im Schnitt 84 Jahre alt, wie das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mitteilte.
Bei Männern sind es 79,7 Jahre. Das ist den Angaben zufolge die höchste Lebenserwartung seit Beginn der Berechnungen.
Die Lebenserwartung bezieht sich dabei auf Babys, die in den entsprechenden Jahren geboren wurden.
Im deutschlandweiten Vergleich haben die bayerischen Männer demnach nach Baden-Württemberg die höchste Lebenserwartung.
Sie werden den Angaben des Landesamtes zufolge ein Jahr älter als der Bundesdurchschnitt.
Die bayerischen Frauen liegen auf Platz drei nach Baden-Württemberg und Sachsen.
Auch für ältere Menschen ist die Lebenserwartung laut vom Amt veröffentlichter Sterbetafel 2023/2025 gestiegen.
Männer in Oberbayern werden älter als in Franken
Frauen, die 67 Jahre alt sind, haben im Schnitt noch 19,7 Jahre vor sich, Männer im gleichen Alter noch 16,9 Jahre. Allerdings variiert die Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen in Bayern je nach Regierungsbezirk deutlich um bis zu 2,3 Jahre.
Während sie in Oberbayern und Schwaben über dem bayerischen Durchschnitt liegt, bleibt sie in den übrigen Regierungsbezirken darunter.
Die amtlichen Sterbetafeln basieren auf den Daten über die Gestorbenen und die Durchschnittsbevölkerung des Berechnungszeitraums – im aktuellen Fall von 2023 bis 2025.
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