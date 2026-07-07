Krieg kurbelt Kasse an: Rüstung lässt Diehl-Gewinne auf Rekordhöhe schießen

Nürnberg - Beim Technologiekonzern Diehl sprudeln vor allem dank seiner Rüstungssparte mit dem international gefragten Flugabwehrsystem IRIS-T die Gewinne. Der Nettogewinn sei von 343,5 Millionen Euro im Vorjahr auf 492,3 Millionen Euro im Jahr 2025 gestiegen, teilte Diehl mit.

Das IRIS-T SLM-System lässt Diehls Kassen klingeln. © Daniel Löb/dpa

Der Umsatz kletterte im gleichen Zeitraum um 15 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro, davon 2,3 Milliarden mit Rüstungsgeschäften. Im laufenden Jahr wird ein Umsatz von sechs Milliarden Euro erwartet.

Diehl stattet derzeit die Armeen von 21 Nationen mit dem Flugabwehrsystem IRIS-T SLM aus, darunter Deutschland und die Ukraine. Allein in dem von Russland angegriffenen Land seien zehn Feuereinheiten des Systems im Einsatz, sagte Diehl-Rüstungsvorstand Helmut Rauch.

Die Belieferung der ukrainischen Armee werde fortgesetzt. Die Produktionskapazität sei seit 2022 um den Faktor 20 gesteigert worden, sagte Rauch, ohne absolute Stückzahlen zu nennen.

Das Unternehmen entwickele zudem ein System unter der Bezeichnung IRIS-T SLX mit größerer Reichweite und höherer Flughöhe.

Es soll nach den Worten von Rauch zwar keine ballistischen Raketen abwehren können, dennoch aber zumindest einen Teil der Aufgaben des US-Abwehrsystems Patriot übernehmen können. Bis 2031 soll auch ein Überschall-Abwehrsystem produktreif sein.