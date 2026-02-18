Brand in Chiemgau-Klinik: Patienten evakuiert, hoher Schaden

Marquartstein - Im Saunabereich der Chiemgau-Klinik in Oberbayern ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Der Saunabereich der Reha-Klinik in Marquartstein brannte vollständig aus, wie die Polizei mitteilte. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Den Angaben zufolge wurden die Rettungskräfte am Dienstag gegen 18.40 Uhr alarmiert.

"Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile verhindert und das Feuer abgelöscht werden", hieß es. Mehrere regionale Feuerwehren waren im Einsatz.

Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Die Patienten des Klinikums wurden zwischenzeitlich in einer Turnhalle untergebracht, konnten später aber wieder in ihre Zimmer zurückkehren.