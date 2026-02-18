Brand in Chiemgau-Klinik: Patienten evakuiert, hoher Schaden
Marquartstein - Im Saunabereich der Chiemgau-Klinik in Oberbayern ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen.
Der Saunabereich der Reha-Klinik in Marquartstein brannte vollständig aus, wie die Polizei mitteilte. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.
Den Angaben zufolge wurden die Rettungskräfte am Dienstag gegen 18.40 Uhr alarmiert.
"Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile verhindert und das Feuer abgelöscht werden", hieß es. Mehrere regionale Feuerwehren waren im Einsatz.
Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.
Die Patienten des Klinikums wurden zwischenzeitlich in einer Turnhalle untergebracht, konnten später aber wieder in ihre Zimmer zurückkehren.
Die Kripo Traunstein hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zunächst gab es keine Hinweise darauf, dass das Feuer absichtlich gelegt worden wäre.
Titelfoto: Niklas Treppner/dpa