Mann postet Waffen bei Social Media: Polizei rückt zur Durchsuchung an

Marktheidenfeld - Ein Mann aus Unterfranken hat bedrohlich wirkende Beiträge mit echt aussehenden Waffen auf Social Media gepostet - und damit die Polizei auf den Plan gerufen.

Bei der Durchsuchung leistete der 32-Jährige Widerstand und wurde von den Beamten zu Boden gebracht. (Symbolbild) © Christoph Gateau/dpa

Um zu prüfen, ob die gezeigten Waffen echt seien, rückten Beamte am späten Freitagabend zur Wohnung des 32-Jährigen an, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Ein Zeuge hatte den Beitrag den Angaben nach am Freitagabend gemeldet.

Bei der Durchsuchung der Wohnung in Marktheidenfeld fanden Beamte neben Cannabispflanzen und Amphetamin auch Messer, eine Armbrust und eine echt aussehende Softair-Pistole.

Weil er bei dem Einsatz Widerstand geleistet habe, hätten die Polizisten ihn zu Boden gebracht und gefesselt.