KI-Bild statt Motorschaden: Autohändler will mit gefälschten Flammen Kunden abzocken

Augsburg - Ein Autohändler in Augsburg soll versucht haben, eine Frau mithilfe eines KI-Fotos zu betrügen . Anschließend verlangte er die Erstattung des Kaufbetrags.

Der Mann versuchte, mit KI-Bildern Kunden abzuzocken. (Symbolfoto) © Philip Dulian/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte die 27-Jährige ihren Gebrauchtwagen an den Mann verkauft. Im Kaufvertrag habe sie auf bekannte Altschäden hingewiesen.

Kurz darauf soll der 28-Jährige die Verkäuferin erneut kontaktiert und ihr ein offenbar künstlich erzeugtes Bild gesendet haben.

Darauf war der Wagen in Flammen zu sehen, wie es hieß. Der Autohändler behauptete, die Altschäden hätten den Brand ausgelöst, und er verlangte die Rückzahlung des Kaufpreises.