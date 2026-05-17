Bremsen zu heiß: Zug mit 250 Passagieren evakuiert

Traunstein - Wegen Brandgefahr haben Rettungskräfte einen aus Kroatien kommenden Nachtzug im oberbayerischen Traunstein evakuiert.

200 Fahrgäste mussten den Zug am Bahnhof Traunstein verlassen. © BRK Kreisverband Traunstein

Der Großalarm ging laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) am Sonntag um 5.11 Uhr morgens ein.

Laut Kreisfeuerwehrverband Traunstein wurden 250 Fahrgäste aus dem Zug evakuiert, das BRK sprach von 200 Menschen. Der Zugverkehr auf dem vielbefahrenen Streckenabschnitt zwischen Salzburg und München wurde für eine Stunde eingestellt.

Laut BRK waren die Bremsen eines Waggons so heiß geworden, dass ein Brand befürchtet wurde.

Der Zug der kroatischen Staatsbahn war von Zagreb nach Stuttgart unterwegs, für die Fahrgäste endete die Nachtruhe wegen der Evakuierung dann vorzeitig.

Notärzte untersuchten mehrere Fahrgäste, die den von der überhitzten Bremse erzeugten Rauch eingeatmet hatten. Laut Feuerwehr musste niemand ins Krankenhaus gebracht werden.