Bremsen zu heiß: Zug mit 250 Passagieren evakuiert
Von Carsten Hoefer
Traunstein - Wegen Brandgefahr haben Rettungskräfte einen aus Kroatien kommenden Nachtzug im oberbayerischen Traunstein evakuiert.
Der Großalarm ging laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) am Sonntag um 5.11 Uhr morgens ein.
Laut Kreisfeuerwehrverband Traunstein wurden 250 Fahrgäste aus dem Zug evakuiert, das BRK sprach von 200 Menschen. Der Zugverkehr auf dem vielbefahrenen Streckenabschnitt zwischen Salzburg und München wurde für eine Stunde eingestellt.
Laut BRK waren die Bremsen eines Waggons so heiß geworden, dass ein Brand befürchtet wurde.
Der Zug der kroatischen Staatsbahn war von Zagreb nach Stuttgart unterwegs, für die Fahrgäste endete die Nachtruhe wegen der Evakuierung dann vorzeitig.
Notärzte untersuchten mehrere Fahrgäste, die den von der überhitzten Bremse erzeugten Rauch eingeatmet hatten. Laut Feuerwehr musste niemand ins Krankenhaus gebracht werden.
Technischer Defekt an Nachtzug auf dem Weg nach Stuttgart
Aufmerksam geworden auf die überhitzte Bremse war demnach das Zugpersonal. Die Feuerwehrleute besprühten die überhitzte Bremse mit Feuerlöschern und brachten so den Rauch unter Kontrolle. Ursache war mutmaßlich ein technischer Defekt. Feuerwehr-Einsatzleiter Christian Schulz nannte die Evakuierung der vielen Fahrgäste eine "herausfordernde Situation".
Die Passagiere wurden vorübergehend in einer Turnhalle untergebracht und setzten ihre Weiterfahrt Richtung München und Stuttgart dann im Laufe des Morgens mit anderen Zügen fort.
Titelfoto: BRK Kreisverband Traunstein