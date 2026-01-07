Eisige Grundschule in Bayern: Heizung kaputt, Unterricht gestrichen

Lauf an der Pegnitz - Klassenzimmer mit nur 14 Grad: Wegen der Störung an der Heizungsanlage fällt in einer Schule in Lauf an der Pegnitz (Nürnberger Land) der Präsenzunterricht teilweise aus.

In einer Schule im Nürnberger Land entfällt teilweise der Präsenzunterricht wegen einer Störung der Heizung. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Wie das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultur mitteilte, liegt die Temperatur in den Klassenzimmern der Grundschule Heuchling bei gerade einmal 14 Grad.

Weitere Angaben, etwa zur Anzahl der betroffenen Kinder oder Klassen, gab es zunächst nicht.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erwartet Bayern auch in den kommenden Tagen Winterwetter mit landesweitem Dauerfrost. Bei Höchstwerten zwischen minus 6 und minus 1 Grad bibbert der Freistaat weiter.

Grund für die Kälte sei polare Kaltluft, so der DWD. In der Nacht zum Donnerstag soll es außerdem schneien.