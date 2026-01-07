Darum ist mutiger Helfer bei Aschaffenburg-Angriff jetzt zur Festnahme ausgeschrieben

Aschaffenburg - Er war ein mutiger Helfer bei der Verfolgung des Messerstechers von Aschaffenburg vor einem Jahr - ist aber nun zur Festnahme ausgeschrieben.

Bei der Attacke am 22. Januar 2025 im Aschaffenburger Park Schöntal waren ein zweijähriger Junge und ein 41 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. © Daniel Vogl/dpa

Der Grund: Der 31-Jährige ist seit dem Jahreswechsel ausreisepflichtig.

Bisher wissen die zuständigen Behörden in Unterfranken nicht, ob der Mann Deutschland wirklich verlassen hat.

Medienberichten zufolge ist dies so. Der Somalier habe sich allerdings nicht bei der Zentralen Ausländerbehörde abgemeldet, teilte die Regierung von Unterfranken in Würzburg mit.

"Für die Ausländerbehörde gibt es in solchen Fällen keine Möglichkeit, den tatsächlichen Aufenthaltsort - insbesondere im Ausland - aufzuklären", hieß es. "Es erfolgte jedoch eine Ausschreibung zur Festnahme."

Denn der 31-Jährige sei aufgrund seiner Ausreisepflicht nach Italien, wo er einen Aufenthaltstitel besitzt, mit einem Einreise- und Aufenthaltsverbot zu belegen.

"Im Fall einer etwaigen unerlaubten Rückkehr nach Deutschland müsste der Betroffene – wie jeder untergetauchte Ausreisepflichtige – damit rechnen, in Abschiebungshaft genommen und sodann nach Italien rückgeführt zu werden", erklärte eine Behördensprecherin.