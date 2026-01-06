Familiendrama in Mittelfranken? Sohn soll eigene Mutter getötet haben

Höchstadt a. d. Aisch - Im mittelfränkischen Höchstadt an der Aisch wurde am Montagabend eine 69-Jährige durch eine Gewalttat getötet. Ihr 44-jähriger Sohn wurde als Tatverdächtiger festgenommen.

Beamte der Kriminalpolizei Erlangen sicherten Spuren am Tatort. (Symbolbild) © picture alliance / Marijan Murat/dpa

Laut Angaben der Polizei alarmierte eine Angehörige gegen 19.30 Uhr die Polizei. Daraufhin fanden Beamte eine tote Frau in einem Haus in der Straße An der Lehmgrube. Der Spurenlage zufolge wurde die 69-Jährige Opfer eines Tötungsdeliktes.

"Zum jetzigen Stand der Ermittlungen wird von einer Beziehungstat ausgegangen", so die Polizei.

Die Beamten nahmen noch vor Ort den 44-jährigen Sohn des Opfers fest. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der darüber entscheiden wird, ob der Deutsche in U-Haft muss.

Am Tatort wurden in der Nacht Spuren gesichert.