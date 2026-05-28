Erst Wortgefecht, dann Kopfnuss: Streit um Zapfsäule eskaliert

Kempten - Die hohen Spritpreise bringen derzeit viele Autofahrer an ihre Grenzen. In Kempten eskalierte am Mittwochnachmittag ein Streit um eine frei gewordene Zapfsäule so sehr, dass schließlich die Fäuste flogen.

Die Männer stritten um eine freigewordene Zapfsäule. (Symbolfoto) © Philip Dulian/dpa

Gegen 14 Uhr gerieten sich zwei Autofahrer an einer Tankstelle in die Haare, so die Polizei.

Was mit Worten begann, endete handgreiflich: Ein 31-Jähriger verpasste seinem Kontrahenten eine Kopfnuss.

Als der andere Mann daraufhin seinen Wagen verlassen wollte, drückte der Angreifer die Fahrertür zu – und das alles nur, wegen einer freien Zapfsäule.