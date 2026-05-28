Gammelfleisch lässt grüßen: Lebensmittelcheck in Bayern lückenhaft

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Mal war es Mäusekot beim Bäcker, mal Gammelfleisch: Lebensmittelüberwachung ist wichtig. Aber es fehlen Kontrolleure in Bayern.

Von Sabine Dobel

München - In Bayern fehlen Lebensmittelkontrolleure. Viele Stellen sind unbesetzt, besonders in einigen Landkreisen in Schwaben.

Ein Lebensmittelkontrolleur hält ein Thermometer an Fleischstücke. Eine lückenlose Überprüfung ist in Bayern nicht möglich.
Ein Lebensmittelkontrolleur hält ein Thermometer an Fleischstücke. Eine lückenlose Überprüfung ist in Bayern nicht möglich.  © Uwe Anspach/dpa

Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Anna Rasehorn (35) hervor.

Den höchsten Anteil unbesetzter Stellen verzeichnete der Landkreis Günzburg mit 26 Prozent. Dort waren demnach zum 1. Februar von fünf Stellen 1,3 nicht besetzt. Dahinter folgten Unterallgäu (25 Prozent), Ostallgäu (24 Prozent) sowie Pfaffenhofen an der Ilm (21 Prozent). Donau-Ries und Wunsiedel hatten jeweils 20 Prozent unbesetzte Stellen.

Rasehorn sprach von einem "regionalen Alarmzustand" in Schwaben. Zum Stichtag 1. Februar 2026 seien dort fast 13 Prozent der Stellen unbesetzt gewesen. Zudem lägen vier der zehn am schlechtesten besetzten Landkreise in Schwaben. 

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"Wenn fast jede achte Stelle fehlt, können die verbleibenden Beschäftigten die Lücken nicht auffangen - nicht ohne gravierende Einbußen bei Kontrolldichte und Qualität", sagte die Sprecherin für Verbraucherschutz der SPD-Landtagsfraktion.

Als Gründe für die offenen Stellen nennt das Ministerium unter anderem Teilzeit, Elternzeit, Beurlaubung, Altersteilzeit und Ruhestand.

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Mäusekot in der Ecke: Immer wieder gibt es Lebensmittelskandale - doch wie viele bleiben unentdeckt?
Mäusekot in der Ecke: Immer wieder gibt es Lebensmittelskandale - doch wie viele bleiben unentdeckt?  © Katharina Kausche/dpa

Außerdem könnten Stellen teils wegen fehlender Bewerber nicht besetzt werden. "In der Praxis ist es nicht möglich, die Personalbewirtschaftung so zu gestalten, dass alle ausgewiesenen Stellen zu jedem Zeitpunkt besetzt sind", schrieb das Ministerium. 

Sonst könne etwa auf kurzfristig gestellte Anträge auf Rückkehr aus der Elternzeit oder Stundenerhöhung bei Teilzeitbeschäftigung nicht reagiert werden. Zwar könnten Aushilfskräfte befristet eingestellt werden. Hoheitliche Aufgaben - etwa als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft - könnten aber nur Beamtinnen und Beamte wahrnehmen. 

Immer wieder hatte es in den vergangenen Jahrzehnten Lebensmittelskandale gegeben. Einmal sorgten Mäuse in einer Bäckerei und deren Kot beim Brot für Aufsehen, dann wiederum ging es um Schimmel, Schaben oder Maden in Produktionsstätten oder um Gammelfleisch und erhöhte Dioxinwerte in Eiern. 

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In der Lebensmittelüberwachung gehe es um den Schutz der Verbraucher, betonte Rasehorn. "Eine dauerhafte Unterbesetzung ist daher kein organisatorisches Randproblem, sondern ein ernstzunehmendes Risiko für die Lebensmittelsicherheit jedes Einzelnen."

Titelfoto: Uwe Anspach/dpa

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