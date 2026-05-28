Gammelfleisch lässt grüßen: Lebensmittelcheck in Bayern lückenhaft

München - In Bayern fehlen Lebensmittelkontrolleure. Viele Stellen sind unbesetzt, besonders in einigen Landkreisen in Schwaben.

Ein Lebensmittelkontrolleur hält ein Thermometer an Fleischstücke. Eine lückenlose Überprüfung ist in Bayern nicht möglich. © Uwe Anspach/dpa

Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Anna Rasehorn (35) hervor.

Den höchsten Anteil unbesetzter Stellen verzeichnete der Landkreis Günzburg mit 26 Prozent. Dort waren demnach zum 1. Februar von fünf Stellen 1,3 nicht besetzt. Dahinter folgten Unterallgäu (25 Prozent), Ostallgäu (24 Prozent) sowie Pfaffenhofen an der Ilm (21 Prozent). Donau-Ries und Wunsiedel hatten jeweils 20 Prozent unbesetzte Stellen.

Rasehorn sprach von einem "regionalen Alarmzustand" in Schwaben. Zum Stichtag 1. Februar 2026 seien dort fast 13 Prozent der Stellen unbesetzt gewesen. Zudem lägen vier der zehn am schlechtesten besetzten Landkreise in Schwaben.

"Wenn fast jede achte Stelle fehlt, können die verbleibenden Beschäftigten die Lücken nicht auffangen - nicht ohne gravierende Einbußen bei Kontrolldichte und Qualität", sagte die Sprecherin für Verbraucherschutz der SPD-Landtagsfraktion.

Als Gründe für die offenen Stellen nennt das Ministerium unter anderem Teilzeit, Elternzeit, Beurlaubung, Altersteilzeit und Ruhestand.