Familienstreit an Weihnachten eskaliert: Frau endet im Polizeigewahrsam

Sulzbach-Rosenberg - In der Oberpfalz ist der erste Weihnachtsfeiertag für eine 63-Jährige im Polizeigewahrsam zu Ende gegangen.

Zur Streitschlichtung gab es nur noch einen Ausweg: Die Polizei nahm die Frau in Gewahrsam. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Die Frau hatte nach Angaben der Beamten ein Problem mit der anwesenden Tochter ihres Lebensgefährten.

Sie habe Alkohol getrunken und sei am Abend so sehr in Rage geraten, dass ihr Lebensgefährte aus Hilfslosigkeit schließlich gegen 23 Uhr die Polizei gerufen habe.

Aber auch die Polizeistreife habe die Situation in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) nicht klären können. Die 63-Jährige habe jeden Vorschlag zur Lösung abgelehnt.