Familienstreit an Weihnachten eskaliert: Frau endet im Polizeigewahrsam
Von Lea Sophie Gräf und Benedikt Zinsmeister
Sulzbach-Rosenberg - In der Oberpfalz ist der erste Weihnachtsfeiertag für eine 63-Jährige im Polizeigewahrsam zu Ende gegangen.
Die Frau hatte nach Angaben der Beamten ein Problem mit der anwesenden Tochter ihres Lebensgefährten.
Sie habe Alkohol getrunken und sei am Abend so sehr in Rage geraten, dass ihr Lebensgefährte aus Hilfslosigkeit schließlich gegen 23 Uhr die Polizei gerufen habe.
Aber auch die Polizeistreife habe die Situation in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) nicht klären können. Die 63-Jährige habe jeden Vorschlag zur Lösung abgelehnt.
Um "die Weihnachtsruhe innerhalb der Familie für alle wiederherzustellen", nahmen die Beamten die Frau in Gewahrsam und brachten sie auf die Dienststelle der Polizei, wo sie die Nacht verbrachte.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa