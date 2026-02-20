Polizei schaut auf TikTok zu: 20-Jähriger zeigt Schlagring im Nürnberger Hauptbahnhof

Ein Livestream am Nürnberger Hauptbahnhof löste Ermittlungen aus: Ein 20-Jähriger zeigte dabei einen verbotenen Gegenstand.

Von Tizian Gerbing

Nürnberg - Ein Livestream in den sozialen Medien hat am Mittwoch im Nürnberger Hauptbahnhof ein Ermittlungsverfahren ausgelöst. Ein 20-Jähriger soll sich dort selbst gefilmt und dabei einen verbotenen Gegenstand gezeigt haben, wie die Bundespolizei mitteilte.

Der Streamer zeigte einen Schlagring auf TikTok. (Symbolfoto)
Der Streamer zeigte einen Schlagring auf TikTok. (Symbolfoto)  © Malte Christians/dpa

Demnach hielt sich der Mann in der Mittelhalle des Bahnhofs auf und übertrug ein Video live über die Plattform TikTok.

Dabei präsentierte er einen Schlagring. Ein Zeuge informierte die Polizei.

Eine Streife der Bundespolizei traf den 20-jährigen Deutschen noch vor Ort an. Bei ihm handelte es sich um einen über die Online-Plattform TikTok bekannten Livestreamer.

Die Beamten stellten den Schlagring sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Titelfoto: Malte Christians/dpa (Symbolfoto)

