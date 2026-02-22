Faustschlag geht ins Leere: Betrunkener Pöbler landet schwer verletzt in Klinik

Rosenheim - Beim Versuch, einen jungen Mann zu schlagen, hat sich ein 47-jähriger Angreifer in Rosenheim selbst schwer verletzt.

Die Polizei ermittelt gegen den Pöbler wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Der Mann habe in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr vor einem Lokal in der Ruedorfferstraße Gäste sowie einen zufällig vorbeigehenden 19-Jährigen angepöbelt, teilte die Polizei mit.

Einem anschließenden Faustschlag soll der junge Mann ausgewichen sein. Durch den Schlag ins Leere sei der 47-Jährige zu Boden gestürzt und habe sich am Bein schwer verletzt.

Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, wie es hieß.