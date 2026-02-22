Faustschlag geht ins Leere: Betrunkener Pöbler landet schwer verletzt in Klinik
Rosenheim - Beim Versuch, einen jungen Mann zu schlagen, hat sich ein 47-jähriger Angreifer in Rosenheim selbst schwer verletzt.
Der Mann habe in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr vor einem Lokal in der Ruedorfferstraße Gäste sowie einen zufällig vorbeigehenden 19-Jährigen angepöbelt, teilte die Polizei mit.
Einem anschließenden Faustschlag soll der junge Mann ausgewichen sein. Durch den Schlag ins Leere sei der 47-Jährige zu Boden gestürzt und habe sich am Bein schwer verletzt.
Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, wie es hieß.
Der 47-Jährige hat nun zudem Ärger am Hals: Die Polizeiinspektion Rosenheim ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung ermittelt.
