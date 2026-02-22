Gefängnis zu verkaufen! Es gibt schon erste Interessenten

Neuburg an der Donau - Eine ganz besondere Immobilie soll in Kürze in Oberbayern zum Verkauf stehen. Der Freistaat will das ehemalige Gefängnis in der historischen Altstadt von Neuburg an der Donau veräußern.

Stacheldraht ist im Innenhof im ehemaligen Gefängnis in der Altstadt zu sehen. © Sven Hoppe/dpa

In den nächsten Wochen solle die Immobilie offiziell ausgeschrieben werden, teilte das staatliche Unternehmen Immobilien Freistaat Bayern mit.

Noch gebe es kein laufendes Bieterverfahren, hieß es. Auf die Medienberichte hin hatten sich aber schon Interessenten gemeldet - ohne dass konkrete Summen genannt wurden.

Derzeit werde Objekt noch begutachtet. Dabei gehe unter anderem um die genaue Quadratmeterzahl sowie Denkmalschutzschutzvorgaben. Auch die Zahl der Zimmer ist noch unbekannt.

Klar ist so viel: Die Liegenschaft umfasst drei historische Gebäude aus unterschiedlichen Epochen, darunter die Werkstatt, in der die Häftlinge laut Bayerischem Rundfunk Spielzeugautos herstellten. Dafür genutzt wurde die ehemalige Hofreitschule der Wittelsbacher aus dem Jahr 1577.

Sogar eine Kapelle gibt es in dem Gefängnis.