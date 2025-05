Grausiger Fund im Süden Bayerns: Vier junge Biber getötet

Die Polizei geht davon aus, dass die jungen Biber getötet wurden. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Spaziergänger haben in Oberau vier getötete Jungbiber entdeckt. Die Tiere sollen blutende Wunden gehabt haben. "Was wir rekonstruieren können: Es waren vier Jungtiere, die offensichtlich von einem Menschen getötet worden sind", sagte der Sprecher der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen, Paul Klette.

Ermittelt werde wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, sagte Klette. Die Tiere seien auf- und nebeneinander positioniert gewesen. "Ich schließe mal aus, dass das ein Wildtier war."

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch vor einer Woche (30. April). Passanten hätten gegen 22 Uhr die Entdeckung gemacht und das Szenario fotografiert. Dann sollen sie Medien zufolge geflüchtet sein, aus Angst, dem Tätern oder den Tätern noch zu begegnen.

Am nächsten Tag hätten sie sich an das Tierheim gewendet, das wiederum das Landratsamt informierte, schilderte Klette weiter. Am Dienstag kam die Information bei der Polizei an.