Heu-Lagerraum gerät in Brand: Anwohner retten Jungrinder aus Stall

Lengenwang - Anwohner haben Jungrinder aus einem Stall im Ostallgäu gerettet, dessen Heu-Lagerraum in Brand geraten war.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf einen Stall verhindern. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa (Symbolfoto)

Eine Person sei bei der Tierrettung am Samstagnachmittag leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf das Stallgebäude in Lengenwang verhindern können.

Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 80.000 Euro.