Heu-Lagerraum gerät in Brand: Anwohner retten Jungrinder aus Stall
Von Philipp Rahn
Lengenwang - Anwohner haben Jungrinder aus einem Stall im Ostallgäu gerettet, dessen Heu-Lagerraum in Brand geraten war.
Eine Person sei bei der Tierrettung am Samstagnachmittag leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.
Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf das Stallgebäude in Lengenwang verhindern können.
Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 80.000 Euro.
Wieso das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, hieß es.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa (Symbolfoto)