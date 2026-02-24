Hubschrauber im Einsatz: Fahrraddiebe auf Klinikdach lösen nächtliche Polizei‑Fahndung aus

Marktredwitz - Drei mutmaßliche Fahrraddiebe auf einem Klinikdach haben Dienstagnacht im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge eine Polizeisuche per Hubschrauber ausgelöst. Zuvor hatten Zeugen das verdächtige Trio in der Nacht auf dem Flachdach des Klinikums beobachtet, wie die Polizei mitteilte.

Ein Polizeihubschrauber suchte nach den Dieben. (Symbolfoto) © Wolfram Kastl/dpa

Als die Beamten eintrafen, versuchten die Verdächtigen demnach zu flüchten. Eine 22-jährige Frau wurde noch auf dem Dach festgenommen.

Einen 41-jährigen Mann holten die Polizisten zu Fuß ein. Der dritte Verdächtige war zunächst weiter auf der Flucht.

In einer Hecke neben dem Klinikum entdeckten die Beamten nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Grund für die Flucht: drei neue E-Bikes im Wert von etwa 12.000 Euro, die offenbar kurz zuvor geklaut worden waren.