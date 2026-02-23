Hochwasser: Regen und Schneeschmelze sorgen für Überflutungen in Bayern

Der Schnee schmilzt, vielerorts regnet es: Das lässt die Wasserstände in Bayern steigen.

Von Friederike Hauer

München - Nach dem Schnee kam der Regen: In Bayern sorgt der Niederschlag der letzten Tage für Überschwemmungen.

Vor allem im Norden Bayerns muss mit Überflutungen gerechnet werden. (Symbolfoto)
Vor allem im Norden Bayerns muss mit Überflutungen gerechnet werden. (Symbolfoto)  © Sina Schuldt/dpa

"Die Niederschläge am Wochenende in Verbindung mit der Schneeschmelze haben zu einem stärkeren Anstieg der Wasserstände geführt", erklärte der Hochwasserwarndienst in Bayern am Montag.

Der Norden des Landes ist besonders betroffen: So gilt in den Landkreisen Coburg, Kronach, Lichtenfels und Bayreuth die Meldestufe 3.

Das heißt, dass dort auch bebaute Gebiete von Überflutungen betroffen sein können.

In restlichen Ober-, Unter- und Mittelfranken sowie der Oberpfalz und in Teilen von Schwaben kann es ebenfalls zu Ausuferungen kommen. Die Warnungen gelten aktuell bis Dienstag.

