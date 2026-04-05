Hubschraubereinsatz in Unterfranken: Senior bei Verpuffung schwer verletzt

Bei einer Verpuffung in seiner Küche erlitt ein 89 Jahre alter Mann aus Unterfranken schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

von Klaas Seißer

Landkreis Haßberges - Bei einer Verpuffung in Knetzgau im unterfränkischen Landkreis Haßberge ist am Ostersonntag ein Senior schwer verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 89-Jährigen in eine Klinik. (Symbolbild)
Ein Rettungshubschrauber brachte den 89-Jährigen in eine Klinik. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Der 89-Jährige kam mit Verbrennungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für die Verpuffung in der Küche war zunächst nicht bekannt.

Anrufer berichteten den Einsatzkräften von einer Explosion und beschädigten Fenstern. Zwei weitere Menschen wurden vom Rettungsdienst an der Einsatzstelle behandelt.

Die Kripo ermittelt nun den Grund für die Verpuffung.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

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