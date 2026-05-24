Bayern brutzelt: Gesundheitsministerin warnt vor Hitzewellen

München - Bei hohen Temperaturen am Pfingstwochenende hat Gesundheitsministerin Judith Gerlach (40, CSU) die Kommunen in Bayern aufgerufen, für mehr Hitzeschutz zu sorgen.

Gesundheitsministerin Judith Gerlach (40, CSU) sieht die Kommunen beim Thema Hitzeschutz in der Verantwortung. © Bildmontage: Felix Hörhager/dpa,

"Aufgrund des Klimawandels kommt es immer häufiger zu Hitzewellen. Diese können vor allem für ältere Menschen gefährlich sein, aber auch für Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen sowie für Säuglinge, Kleinkinder und Schwangere", erläuterte die CSU-Politikerin.

Einer Umfrage zufolge hätten im vergangenen Sommer bereits zahlreiche bayerische Kommunen Hitzeschutzmaßnahmen ergriffen. "Zu den häufigsten Maßnahmen zählten Begrünungen von Flächen, der Erhalt von Freiflächen für Frischluftschneisen sowie neu aufgestellte Trinkwasserspender", erläuterte Gerlach.

"Zudem haben knapp 50 Prozent der Teilnehmenden angegeben, hier zukünftig noch aktiver werden zu wollen. Ich hoffe, dass sich der positive Trend fortsetzt."

Der Freistaat unterstützt die Kommunen, den Hitzeschutz je nach den individuellen Gegebenheiten vor Ort zu optimieren. Seit Herbst 2024 hätten gut 60 der bayernweit 2056 Kommunen das Beratungsangebot angenommen, erläuterte Gerlach.