33-Jähriger unter Verdacht: Kanone und Waffenarsenal entdeckt

Straubing - Eine vermutlich funktionsfähige Kanone und weitere Waffen sind während einer Durchsuchung eines Anwesens am Mittwoch im Landkreis Straubing-Bogen entdeckt worden.

Die Polizei durchsuchte eine Wohnung in Straubing. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Zu der Durchsuchung am Mittwoch hätten Ermittlungen gegen den 33-jährigen Besitzer des Anwesens geführt, sagte eine Polizeisprecherin.

Neben der Kanone seien unter anderem Luftdruckpistolen und echte Schusswaffen sowie Munition sichergestellt worden.



Die Kanone sei dem Anschein nach funktionstüchtig, das müsse jedoch noch geprüft werden, hieß es weiter.