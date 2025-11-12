Nach Anfeindungen und Brandstiftung: Bürgermeister gibt Amt auf

Dingolfing - Immer wieder werden Abgeordnete, Bürgermeister oder auch Gemeinderäte Opfer von Straftaten. So auch der Bürgermeister aus Niederbayern , der jetzt Konsequenzen zog.

Armin Grassinger (48) wurde von Unbekannten bedroht. © Claudia Rohrmoser/Stadt Dingolfing/dpa

Nach monatelangen Anfeindungen und Bedrohungen gegen sich und seine Familie tritt der Bürgermeister im niederbayerischen Dingolfing, Armin Grassinger (48), zurück.

Dies teilte die Stadt mit und bestätigte Medienberichte. "Der Rücktritt erfolgt nach sorgfältiger Abwägung und in Abstimmung mit den zuständigen Stellen", heißt es in der Mitteilung.

"Nach intensiven Gesprächen mit meinem engsten Umfeld habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen", ließ der 48 Jahre alte Grassinger mitteilen.

Der Bürgermeister (Unabhängige Wählergemeinschaft Dingolfing/UWG) berichtete von Bedrohungen und dass in unmittelbarer Nähe seines Wohnhauses ein Brand gelegt worden sei, "dessen Hintergründe gerade ermittelt werden".

"Zum Schutz meiner Familie ziehe ich mich daher aus dem Amt zurück. Diese Entscheidung fällt mir nicht leicht, doch sie ist aus meiner Sicht unausweichlich." Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes will Grassinger keine weiteren Angaben machen.

