Nach Volksfest-Besuch: Übergriff auf junge Frau in Oberbayern

Alles in Kürze

Die Frau lief vom Taufkirchener Volksfest nach Hause, als sie plötzlich drei Männer bedrängten. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Freitag mitteilte, befand sich die 20-Jährige am vergangenen Wochenende in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Taufkirchener Volksfest.

Hierzu lief sie zu Fuß entlang der Vils in Richtung Innenstadt.

"Auf Höhe der Sportanlagen der BSG Taufkirchen traten ihr drei junge Männer gegenüber, die sie offenbar bedrängten", so die Polizei weiter.

Als sich ein Fahrradfahrer näherte, ergriffen die Täter die Flucht.

Das Opfer beschrieb zwei der drei Männer wie folgt:

Mann 1:

30 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß



schwarzes T-Shirt, schwarze lange Hose, auffällige Silberkette



Buzzcut-Frisur mit Pony



kein Bart



osteuropäischer Dialekt



schlank



Mann 2: