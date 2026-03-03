Neue Umfrage zur Kommunalwahl in Bayern: Grüne und SPD mit massiven Verlusten

München - Am 8. März wird in Bayern gewählt. Bei der Kommunalwahl geht es für die Parteien um viel - und die neuste Umfrage zeigt, wer sich möglicherweise vor dem Ergebnis Sorgen machen muss.

Die Kommunalwahl in Bayern findet am 8. März statt. © Felix Hörhager/dpa

Wenige Tage vor der Wahl in Bayern liegt die CSU laut einer repräsentativen Umfrage auf kommunaler Ebene zwar deutlich in Front - kommt aber nur noch auf 33 Prozent. Dies geht aus dem Wählercheck von "17:30 SAT.1 Bayern" hervor. Am 8. März findet in Bayern die Kommunalwahl statt. 2020 hatte die CSU 34,5 Prozent erreicht.

Hinter der CSU landet die AfD mit 14 Prozent auf dem zweiten Rang, die damit ihr Ergebnis von 2020 (4,7 Prozent) deutlich verbessern würde. Die Freien Wähler kämen auf 11 Prozent und lägen damit knapp unter dem Wert von 2020 (11,9 Prozent).

Die Grünen kommen dagegen nach ihrem Rekordergebnis von vor sechs Jahren (17,5 Prozent) nur noch auf 10 Prozent, die SPD landet sogar nur bei 8 Prozent (2020: 13,7 Prozent).

Die Linke liegt nach Angaben der Demoskopen bei 2 Prozent, das BSW, die FDP, die Bayernpartei und die ÖDP jeweils nur bei 1 Prozent.