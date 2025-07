Schockierende Wende: Fußgänger in Olching offenbar absichtlich überfahren

Alles in Kürze

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen den 33-jährigen Fahrer wegen eines Tötungsdelikts. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Am vergangenen Donnerstag erfasste in Olching (Kreis Fürstenfeldbruck) ein Autofahrer einen 57-Jährigen. Der Fußgänger aus Olching erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Zunächst gingen die Ermittlungsbehörden von einem Unfall aus, doch nun wird gegen den 33-jährigen kroatischen Staatsangehörigen aus dem Landkreis Dachau, der am Steuer des Autos saß, wegen eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes ermittelt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Auswertungen der ersten Ermittlungsergebnisse hätten einen ersten Tatverdacht ergeben.

Außerdem wurde der Verdächtige am Tag nach dem tödlichen Vorfall in Olching erneut auffällig: Polizeiangaben zufolge betätigte er in einem Hotel im Olchinger Ortsteil Geiselbullach den Feueralarm, wurde einer Angestellten gegenüber verbal ausfällig und wollte das Hotel auch nach Aufforderung durch das Personal nicht verlassen.

"Im Rahmen des daraufhin anlaufenden Polizeieinsatzes erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand am Vortag absichtlich auf den 57-jährigen Fußgänger aus Olching zugefahren war", erklärten die Ermittlungsbehörden.