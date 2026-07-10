Schreckmoment auf Chiemsee: 200 Fahrgäste von Schiff evakuiert
Von Frederick Mersi
Seeon-Seebruck - Wegen Rauchs aus dem Maschinenraum ist ein Schiff mit etwa 200 Passagieren am Freitagnachmittag auf dem Chiemsee geräumt worden.
Das Schiff habe sofort am Dampfersteg in Seeon-Seebruck (Landkreis Traunstein) angelegt, teilte die Polizei mit.
Die Mitarbeiter an Bord hätten mit ihrer Umsicht eine "sehr ruhige und kontrollierte Evakuierung" ermöglicht. Verletzt wurde laut Polizei niemand.
Feuerwehrleute hätten zunächst den Maschinenraum belüftet und dann entdeckt, dass dort wegen eines Defekts heißes Öl ausgetreten war.
Das sei die Ursache für den Rauch gewesen.
Das Öl sei aber in Auffangwannen im Maschinenraum geblieben, daher habe es auch keine Umweltschäden gegeben. Die Fahrgäste hätten auf einem Ersatzschiff weiter über den Chiemsee fahren können.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa